Borse di studio e tanti servizi

Ogni anno l’Azienda Regionale Dsu emana un bando per la concessione di borse di studio per studentesse e studenti con indicatori economici inferiori a determinate soglie. In Toscana non esiste la figura dell’idoneo non beneficiario: chi è in possesso dei requisiti ha la borsa studio.

Nello scorso anno la soglia per accedere alle borse Dsu era fissata in 25mila e ha permesso a 14.900 studentesse e studenti di beneficiarne. Anche i valori della borsa studio sono stati innalzati negli ultimi anni, arrivando a poco più di 1.880 euro per studentesse e studenti in sede, che vivono quindi presso la famiglia di origine, a 3.040 euro per i pendolari, a oltre 2.050 euro per gli studenti fuori sede. I borsisti in sede e pendolari hanno poi diritto a un pasto gratuito giornaliero; i fuori sede a due pasti e all’alloggio. Quando l’alloggio non è immediatamente disponibile, i borsisti fuori sede possono disporre di un contributo affitto di 250 euro mensili ulteriormente aumentato di 100 euro negli ultimi due anni accademici.

L’azienda Dsu mette a disposizione 3800 posti alloggio; entro la fine del 2024 dovrebbero tornare fruibili tutte le residenze per un totale di circa 4600 posti.