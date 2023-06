Asev elogia il Campionato e rilancia "Opportunità enorme di crescita Così si creano comunità e sviluppo"

Dal rispetto per l’ambiente all’importanza di donare. E poi la guerra, le ingiustizie, l’inquinamento ambientale. Pagine di approfondimento nate tra i banchi di scuola. E’ calato il sipario sulla 21esima edizione di ’Cronisti in Classe-Campionato di giornalismo’ . A premiare i ragazzi empolesi per Asev, sponsor dell’iniziativa, Alessandro Borgherini, membro del CdA. Una parola per riassumere l’edizione ’23? La sceglie Andrea Mortini presidente Asev. "Opportunità. Quella che l’Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa intende dare agli studenti sostenendo da anni il Campionato. Opportunità di confrontarsi con temi al centro del dibattito ‘dei grandi’ ma che li riguarderanno in futuro e attraverso queste sviluppare competenze spendibili per il mondo delle imprese".

Mortini, 14 classi in concorso, 24 pagine realizzate. Quale vi ha conquistato di più?

"Quella che abbiamo premiato sul tema delle fake news e degli strumenti per interpretare il dedalo di informazioni che si trovano on line. Saper dare il peso alle parole significa comprenderle e saperle utilizzare al meglio. Utilizzarle bene significa creare le basi di uno sviluppo e opportunità condivise. Ogni anno è una sorpresa in positivo".

Se avesse avuto la possibilità, da studente, di partecipare, che tema avrebbe proposto?

"Le nuove frontiere tecnologiche, l’intelligenza artificiale, le ricadute sul nostro vivere quotidiano, il rapporto con le persone e i loro bisogni. Capire dagli studenti come queste potrebbero impattare sulla loro quotidianità può essere un osservatorio speciale per indirizzare al meglio le opportunità formative".

La fine della scuola è alle porte, cosa auguriamo ai giovani studenti?

"Di godersi pienamente le vacanze estive, di ascoltare le proprie passioni e i propri interessi, seguire sogni e speranze. Coltivare il talento è il passo successivo. Dedicate del tempo anche agli altri e alla comunità, riscoprendone il senso e il valore oltre ai social".

A proposito di parole, una che sceglierebbe per lanciare l’edizione 2024 del Campionato?

"Non una ma due: impresa e comunità. Il lavoro e il bene comune si costruiscono anche attraverso il valore dell’impresa e la sua cultura. Comunità perché le nuove generazioni hanno sempre più voglia di condividere insieme agli altri esperienze e opportunità di formazione".

Y.C.