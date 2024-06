42 Firenze, la sfida tech è lanciata. Competenze all’avanguardia

di Egidio Scala

Nel cuore di Firenze, un ex granaio mediceo, trasformato in hub tecnologico, ospita una scuola di coding unica nel suo genere: 42 Firenze Luiss by FCRF. Parte di un network globale presente in 31 Paesi, questa istituzione sta ridefinendo l’educazione informatica con un approccio innovativo e sorprendentemente efficace.

Immaginate una scuola senza insegnanti, senza lezioni frontali e senza orari rigidi. Sembra impossibile? Ma è questo il segreto del successo di 42 Firenze che basa il suo modello educativo sull’apprendimento ’peer-to-peer’, un metodo in cui gli studenti collaborano, si sfidano e si supportano a vicenda nel risolvere problemi di programmazione sempre più complessi. "Impariamo facendo" spiegano gli stessi allievi. "Non ci viene detto cosa fare, ci viene solo proposta una sfida. Noi scopriamo le soluzioni attraverso la sperimentazione e il confronto con i compagni. È frustrante a volte, ma è anche incredibilmente gratificante".

Il curriculum di 42 Firenze è strutturato come un videogioco. Gli studenti progrediscono attraverso livelli, sbloccando nuovi progetti e acquisendo competenze in linguaggi di programmazione come C, C++, Javascript e Python. Ma non si tratta solo di competenze tecniche: il metodo 42 sviluppa anche cruciali soft skills come la creatività, il pensiero critico, la capacità di imparare e di lavorare in team. Un altro aspetto rivoluzionario di 42 Firenze è la sua accessibilità. Non sono richiesti titoli di studio o esperienze pregresse per l’ammissione. Solo motivazione e potenziale.

La scuola, privata, è interamente gratuita. Ciò è possibile grazie al contributo dei Founder, la Fondazione CR Firenze e l’Università Luiss Guido Carli. 42 Firenze è aperta e inclusiva e alimenta quell’ascensore sociale bloccato da tempo in Italia. Il percorso in 42 inizia con la ’Piscine’, un bootcamp di quattro settimane che immerge i candidati nel metodo di 42. È un’esperienza impegnativa ma trasformativa, che permette di conoscere nuove persone e scoprire se questo approccio è adatto alle proprie inclinazioni.

I risultati parlano da soli: 42 vanta un tasso di assunzione del 100% per i suoi diplomati a 6 mesi dalla consegna dell’ultimo progetto del Common Core. Le aziende apprezzano non solo le competenze tecniche degli studenti, ma soprattutto la loro capacità di imparare nuove informazioni rapidamente, pensare in modo creativo e a collaborare. Sì, perché scuola 42 Firenze forma professionisti pronti ad affrontare sfide imprevedibili, dotandoli di una mentalità unica che li rende intraprendenti, indipendenti e flessibili.

Le prossime sessioni di selezione a numero limitato ’Piscine’ sono previste dal 15 luglio al 9 agosto e dal 14 ottobre all’8 novembre. Si tratta di un’opportunità unica per chi desidera intraprendere una carriera nel settore tech o reinventare il proprio percorso professionale in meno di due anni. Gli studenti di 42 Firenze hanno l’opportunità di immergersi in un ambiente stimolante, sviluppare competenze altamente richieste e costruire una rete di contatti internazionale. Tutte le scuole 42 sono connesse, offrendo la possibilità di svolgere il percorso di specializzazione in qualsiasi scuola 42 del mondo.

In un’epoca in cui la domanda di professionisti IT supera l’offerta, 42 Firenze Luiss by FCRF si pone come risposta innovativa a questa sfida. Offre non solo una formazione tecnica di alto livello, ma anche un ambiente che stimola la crescita personale e professionale.