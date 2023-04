L’azienda reggiana Airone Seafood sarà presente all'evento Seafood Expo Global 2023 che si terrà dal 25 al 27 Aprile a Barcellona

L’appuntamento cardine del settore ittico si terrà a Barcellona il prossimo 25 aprile. Il Seafood Expo Global di Barcellona, infatti, si terrà dal 25 al 27 aprile, e anche in questa edizione 2023 sarà presente Airone Seafood.

Il più grande evento commerciale di prodotti ittici al mondo attende al taglio del nastro gli oltre 160 paesi che guardano a questo appuntamento spagnolo per incontrare e incontrarsi: al Seafood Expo Global infatti saranno presenti buyers, fornitori e media da tutto il mondo.

E non poteva mancare anche l’azienda reggiana che da oltre ventinove anni opera nel settore alimentare. In particolare, Airone Seafood si occupa della trasformazione, produzione e commercializzazione di conserve ittiche a base di tonno.

Con una sede a Reggio Emilia (dove si trovano gli uffici commerciali e il settore logistico tra gli altri), e una sede ad Abidjan, in Costa d’Avorio, dove vengono trasformate le materie prime, Airone gestisce una filiera integrata, sostenibile e certificata, in cui lavora sia con marchi di proprietà che con prodotti private label per la GDO, occupandosi di tutta la filiera.

Al suo interno sono impiegate oltre 1500 persone (di cui il 70% sono donne), ha una capacità produttiva giornaliera pari a 120 tonnellate di pescato e 23mila tonnellate di capacità di lavorazione annue. Anche questi numeri hanno contribuito a una chiusura positiva del bilancio 2022 che ha segnato un + 15% rispetto al precedente anno.

In Costa d’Avorio la lavorazione avviene direttamente sul luogo di pesca, ed esclusivamente da pesce intero di provenienza dall’Oceano Atlantico.

Airone effettua controlli sistematici su tutta la linea produttiva, garantendosi le prestigiose certificazioni: Friend of the Sea, Dolphin Safe e MSC.

Barcellona nella tre giorni di aprile ospiterà il mercato globale dei prodotti ittici, una piazza e un luogo unico in cui guardano tutti coloro che operano a vario titolo nel settore. Saranno nove i padiglioni in cui gli espositori, in rappresentanza di ben 77 paesi, possono incontrarsi e confrontarsi su ogni aspetto che possa interessare un mercato vasto e in continua crescita.

Airone Seafood sarà al Seafood Expo Global 2023 in uno stand completamente rinnovato su 78 metri quadri (ecco dove trovare Airone: Stand "Hall 5 - Stand 5J301"). Nell’occasione sarà possibile conoscere l’azienda e le sue soluzioni per la GDO, ma non solo.

Nel pomeriggio di mercoledì 26 aprile alle 16:30 sarà offerto ai visitatori un aperitivo al quale, con le parole dell’AD Sergio Tommasini: “siete tutti invitati”.

Per prenotare un appuntamento con lo staff è sufficiente registrarsi al form tramite il sito Airone Seafood.