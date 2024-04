Un week end di colori e sapori. Borgo a Mozzano si veste a festa per la mostra mercato dell’azalea

Se non desiderate altro che una totale immersione nella primavera, con la bellezza dei suoi colori e la inebriante forza dei suoi profumi, allora il paese di Borgo a Mozzano è quello che fa per voi in questo fine settimana. Il Borgo vi aspetta per tutto il week end per condurvi alla scoperta della nuova edizione della sua storica ’Mostra Mercato dell’Azalea’.

Troverete il centro storico vestito a festa, con ogni angolo, via, piazza, cortile, aiuola e balcone, fiorito e addobbato con grande creatività perfettamente coniugato con l’esperienza, la professionalità e la passione indiscussa che contraddistingue questo territorio e la comunità che lo abita, vi condurrà in un suggestivo viaggio tra i migliori floricoltori locali e non solo, facendovi scoprire le ultime novità del settore e aiutandovi ad arricchire il vostro orto o giardino e consigliandovi per l’acquisto maggiormente aderente alle vostre necessità.

Naturalmente, al centro ci sarà la regina della mostra, l’azalea, in originali versioni e fogge, comprese le preziose piante storiche e dalle dimensioni quasi incredibili e stupefacenti, con accanto molti stand di coltivatori specializzati nella coltura dei limoni e degli agrumi, delle rose, delle piantine da orto e dei fiori da giardino più in generale. In questo spazio non mancheranno, poi, una grande varietà di erbe aromatiche e di attrezzature per praticare il giardinaggio fai da te, in continua crescita di interesse come hobby rilassante da vivere a contatto diretto con la natura. Un anti stress per eccellenza, come il completo relax che vi farà sognare l’offerta, una assoluta novità di questa edizione, degli arredi da esterno presenti in mostra e a vostra disposizione per l’acquisto.

Per chi già conoscesse questa speciale esplosione floreale e avesse avuto l’occasione di visitare in passato il "Paese delle Azalee" durante la festa, l’effetto sarà comunque ugualmente e piacevolmente sorprendente come per i nuovi visitatori, visto che questa edizione si preannuncia come una delle maggiormente ricche e curate mai realizzate, con una crescita esponenziale delle proposte e delle offerte riservate ai visitatori. Un ventaglio di spunti di svago che, oltre a interessare la classica platea di appassionati di piante e fiori, saprà sicuramente accontentare anche i palati più esigenti, gli amanti dell’arte, della cultura, della musica, del buon vino e dello shopping inconsueto, tra i tanti passatempo che costelleranno il percorso paesano.

Le porte si apriranno alle 10,30 di questa mattina, quando si terrà l’inaugurazione ufficiale della due giorni ‘Azalea Mostra Mercato‘ e per tutto il fine settimana, da mattina e fino a sera.