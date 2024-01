"Seduta Solenne del Consiglio Regionale della Toscana: Giornata della Memoria al Memoriale italiano di Auschwitz"

Come ogni anno, in occasione della Giornata della Memoria, è in programma anche una Seduta Solenne del Consiglio Regionale della Toscana: l’appuntamento è per mercoledì 31 gennaio, alle ore 10 al Memoriale italiano di Auschwitz a Firenze. Dopo l’introduzione del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e prima delle conclusioni del presidente della Regione Eugenio Giani, è previsto l’intervento di Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide), realtà che si è fatta promotrice della richiesta di istituire la Giornata europea dei Giusti, che il Parlamento europeo ha accolto fissandola per il 6 marzo.