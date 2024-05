"La scelta di Greenaway. Così racconta Lucca ed è motivo di orgoglio"

"Il cinema rappresenta una delle forme artistiche che meglio si prestano a rappresentare la bellezza della nostra terra di Toscana. La scelta di Peter Greenaway di scegliere Lucca come location di un film che ha come protagonisti due mostri sacri del cinema come Dustin Hoffman e Helen Hunt è motivo di orgoglio e allunga la serie straordinaria dei registi che hanno scelto la Toscana per i loro capolavori: da Federico Fellini a Bernardo Bertolucci fino a Roberto Benigni, Franco Zeffirelli e Ridley Scott".

La Toscana si presta ad essere sempre più terra del cinema?

"Questo legame ha un effetto straordinariamente positivo sia per chi realizza il film e si trova ad avere a disposizione ambientazioni uniche al mondo, sia per la nostra terra, che viene raccontata e promossa in tutto il suo splendore. Per questo di recente abbiamo voluto concretamente incentivare questo rapporto virtuoso mettendo a disposizione dell’industria del cinema e dell’audiovisivo un fondo del quale è stato già utilizzato un primo bando da tre milioni per realizzare vari tipi di produzioni. Tra i principali requisiti richiesti per l’erogazione del bando vi è infatti la localizzazione dei progetti in Toscana".

Qual’è l’obiettivo di questo progetto?

" Tutte le attività legate alla realizzazione di prodotti audiovisivi ci aiutano a sostenere la convinzione che il cinema rappresenta un grande strumento sia per raccontare il mondo sia per generare emozioni. La Toscana è pronta a dare il suo contributo per raggiungere entrambi questi obiettivi".