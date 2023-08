Viola su quattro fronti Doppio record nel mirino

La Fiorentina si appresta ad iniziare la 98° stagione della sua storia, la 22° post fallimento. Per i viola si tratterà dell’86° campionato di Serie A a girone unico. Solo 4 squadre (Inter, Juve, Milan e Roma) contano più partecipazioni e più punti conquistati dei gigliati nel massimo torneo nazionale, mentre, per quello che riguarda i campionati con almeno 20 squadre, la Fiorentina detiene il primato di partecipazioni (26) insieme a Milan, Inter e Lazio. Dopo il record assoluto di 60 partite ufficiali disputate nel corso della scorsa stagione la Fiorentina, nell’annata che sta per cominciare, potrebbe addirittura superare questo fresco primato potendo arrivare a giocare addirittura 62 gare. Nel caso, poi, dovesse centrare la partecipazione ai gironi di Conference League, la Fiorentina di Italiano disputerebbe ben 64 incontri nel corso dell’anno solare 2023, stabilendo l’ennesimo record.

Dopo oltre 20 anni la squadra viola tornerà a disputare la Supercoppa Italiana, manifestazione in cui la Fiorentina trionfò nel 1996, diventando la prima squadra a vincere questo trofeo da non vincente dello scudetto. I gigliati inizieranno il campionato il 19 agosto, la stessa data in cui avrebbe dovuto cominciarlo nel 2018, sempre a Genova, contro la Sampdoria, gara che venne, poi, rimandata a causa del crollo del ponte Morandi.

Nella sua storia la Fiorentina ha iniziato prima di questa data solo lo scorso anno in casa contro la Cremonese (14 agosto). Nonostante il buon bilancio storico di gare vinte nel corso dei primi turni (42 su 85, quindi quasi la metà) l’ultima affermazione dei viola nelle gare d’apertura disputate lontano da Firenze risale a 26 anni fa (3-2 ad Udine). Dopo il pareggio a Bologna nel 2009, nelle successive “prime” in trasferta i gigliati hanno poi perso contro Juventus, Inter e Roma (due volte).

Per la quarta volta la Fiorentina affronterà il Genoa nel primo turno di Serie A, prima volta a Genova. Il bilancio è positivo: una vittoria (1939) e 2 pareggi (1939 e 1992). Insomma, buon viaggio Fiorentina.

Roberto Vinciguerra