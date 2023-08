La lunga stagione dei tifosi E la "Ferrovia" non c’è più

I tifosi della Fiorentina si apprestano a vivere un’altra stagione di passione, lunga e colma di appuntamenti. L’anno scorso i viola hanno giocato 60 partite, per la squadra (e di conseguenza per i tifosi) è stata una stagione lunghissima, iniziata ufficialmente il 14 agosto con Fiorentina-Cremonese (prima giornata di campionato) e finita il 7 giugno con la finale di Conference League contro il West Ham, persa in extremis per il gol di Bowen. Quest’anno, a conti fatti, le partite potrebbero essere addirittura di più. Considerando anche la Supercoppa italiana che si giocherà in Arabia Saudita, i viola potrebbero arrivare a disputare addirittura 62 partite, se riuscissero ad arrivare in fondo a tutte le competizioni (come l’anno scorso). L’esclusione della Juventus dalle competizioni Uefa ha spalancato le porte all’Europa, per il secondo anno consecutivo quindi la Fiorentina giocherà un torneo continentale. Resta però lo scoglio del play-off, la squadra di italiano infatti dovrà superare un turno preliminare per accedere ai gironi di Conference League. Per la trasferta del 24 agosto però i tifosi della Fiorentina non potranno essere allo stadio a causa degli scontri avvenuti nella scorsa edizione della Conference.

Tantissimi i chilometri che l’anno scorso hanno fatto molti sostenitori viola per seguire la squadra in tutta Europa: Enschede, Istanbul, Edimburgo, Riga, Braga, Sivass, Poznan, Basilea e infine Praga. Se Biraghi e compagni riusciranno a superare il play-off saranno almeno tre le trasferte europee da affrontare, con la speranza che siano molte di più. In tutto questo, tornando a parlare del campionato la campagna abbonamenti viola di questa stagione è stata condizionata da alcune limitazioni. Il club infatti non ha messo a disposizione la possibilità di abbonarsi in Curva Ferrovia a causa dei lavori di restyling allo stadio Franchi che dovrebbero iniziare tra qualche mese, proprio a partire da quel settore. Anche i fedelissimi della Curva Ferrovia quindi hanno dovuto scegliere tra Curva Fiesole, Maratona e Tribuna per sottoscrivere un nuovo abbonamento.

Alessandro Guetta