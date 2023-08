Il Grifo riparte all’attacco della Lega Pro Giovani ed esperienza per il rilancio

di Francesca Mencacci

Ridimensionare, ringiovanire e ripartire. Il Perugia ha impostato il mercato con l’obiettivo di portare in biancorosso freschezza dopo un’estate torrida. E così, alleggerita da ingaggi pesanti, con l’arrivo di giocatori promettenti, il Perugia ha preparato la base, da completare a seconda della categoria definitiva, decisa a ridosso del fischio di inizio. Una campagna acquista gestita insieme a Francesco Baldini, allenatore scelto per voltare pagina, per cambiare completamente il modo di giocare. Via i lanci lunghi, adesso il Perugia ci riprova con il 4-3-3 scelto dal tecnico di Massa, improntato sul gioco, sulla manovra, sulla costruzione delle azioni d’attacco. Per provare a riportare entusiasmo in una piazza avvilita e in buona parte anche incattivita.

Il Perugia, oltre ai giovani di bella speranza, ha pure confermato qualche calciatore esperto, reduce dal campionato di B, pronto a ripartire senza accusare il peso del salto all’indietro. Come Angella, Dell’Orco in difesa, Bartolomei a centrocampo, Lisi e Matos in attacco, solo per citare i calciatori con più campionati sulle gambe.

In porta il Perugia riparte da Marius Adamonis, portiere della Lazio che cerca una stagione da protagonista. In difesa, invece, confermati Angella, Dell’Orco (reduce dal lungo infortunio), Vulikic e Cancellieri, il Grifo si è rinforzato con gli esterni Bozzolan (giovane del Milan, protagonista con gli azzurri dell’Under 19) e Mezzoni e con il difensore centrale Morichelli, scuola Roma, arrivato dopo l’esperienza in Grecia con la squadra B del Paok Salonicco. In mezzo al campo, invece, torna la figura del play, che sarà interpretata da Bartolomei. Nella zona nevralgica, importante il supporto di Iannoni che ha scelto di non tornare a Salerno ma di giocarsi le sue carte in biancorosso (secondo anno di prestito), quello dei nuovi arrivati Torrasi (ex Pordenone) e Acella (dalla Cremonese). Da aggiungere anche il supporto che darà il giovane Giunti, che dopo la gavetta in Primavera, farà il salto nel calcio dei grandi, dopo un precampionato brillante. In attacco, invece, il tridente sarà composto dai confermati Matos, Lisi e Di Serio (anche se ci sarà da attendere l’ultimo giorno di mercato). L’estate ha promosso anche i giovani Seghetti e Ebnoutalib: il primo ha strappato il primo contratto da grande, il secondo ha fatto vedere di poter mettere a disposizione la sua forza fisica sia sulla fascia che al centro dell’attacco. A ridosso del gong è arrivato anche il giovane Nicolò Cudrig dalla Juventus.

La squadra c’è. Lo spirito, nonostante tutto, non manca, l’ultimo giorno di mercato, poi, nel giorno del debutto a Lucca, potrebbe riservare altre novità.