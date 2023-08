Cinque piazzamenti e altrettanti playoff: il Pontedera in Serie C

Nei dieci campionati di Serie C unica disputati il Pontedera è sempre riuscito a raggiungere il traguardo della salvezza – che è sempre stato l’obiettivo primario di ogni stagione – in maniera diretta, cioè senza mai dover ricorrere agli spareggi (i play out). Anzi, in 5 circostanze è riuscito a qualificarsi per i play off nella loro formula estesa. Il punto più alto resta la disputa del secondo turno dello scorso 14 maggio, quando la squadra granata di Massimiliano Canzi (6a in campionato, nella foto), che quattro giorni prima aveva battuto ed eliminato il Rimini nella gara del turno iniziale (2-1), venne eliminata dal Gubbio in maniera beffarda: gol del pareggio (che qualificava gli umbri) incassato a 2’ dal novantesimo e con il portiere Siano fuori dai pali per una profonda ferita alla fronte.

In realtà il Pontedera si era già qualificato per il secondo turno dei play off nella stagione 2019-20, quella terminata prima del previsto a causa del Covid. La squadra allenata da Ivan Maraia era arrivata quarta e aveva acquisito il diritto ad accedere direttamente alla seconda gara degli spareggi, in casa col Novara, ma la società vi rinunciò (prendendo quindi partita persa 0-3 a tavolino) perché disputare quell’incontro rispettando le norme sanitarie in vigore in quel momento gli sarebbe venuta a costare una cifra vicina alle 100mila euro, ritenuta troppo elevata per le casse del club. Le altre tre occasioni nelle quali il Pontedera si è qualificato per i play off, venendo eliminato sempre al primo turno, risalgono ai campionati 2013-14, con la squadra di Paolo Indiani (8a in campionato) sconfitta a Lecce 8-7 ai calci di rigore (0-0 dopo 120’), 2017-18, con la squadra ancora affidata ad Indiani (11a in campionato) battuta 2-1 a Viterbo, e 2020-21, con la squadra stavolta guidata da Maraia (8a in campionato) superata 1-0 i casa dell’Albinoleffe. Completano lo "score" del Pontedera in Serie C il 9° posto del campionato 2014-15, il 7° del 2015-16, il 14° del 2016-17, l’11° del 2018-19, e il 14° del 2021-22.