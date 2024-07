Tik Tok: così il giornalismo cambia e parla ai giovani

Oltre due milioni di like: il profilo Tik Tok di Quotidiano Nazionale, che comprende le notizie de Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione ha raggiunto un’ampia diffusione, con oltre centomila fan. Qui vengono raccolte le notizie che arrivano da tutti i territori coperti da Editoriale Nazionale. Molti sono i video che raccontano la Toscana. Dalla cronaca alla politica, con ad esempio le recenti elezioni amministrative, il profilo è vivace e frequentatissimo. Anche e soprattutto dai giovani. Che, a differenza di quanto spesso si crede, sanno informarsi. D’altronde La Nazione e i suoi giornalisti in questi ultimi anni hanno scandagliato il mondo di Tik Tok. Composto da personaggi positivi e che veicolano messaggi importanti. Personaggi che sono stati ampiamente raccontati sul sito internet e sul giornale cartaceo. Come Nonna Silvi, al secolo Silvana Bini, 82 anni, fornaia diventata superstar della Rete grazie anche al nipote che ha aperto proprio su Tik Tok una pagina con tutte le ricette di Nonna Silvi. Ma c’è anche Salvatore Roccaro da Arezzo, organizzatore di eventi per bambini e ai primi venti posti tra gli influencer più importanti di Tik Tok. Il mondo cambia e oggi i personaggi televisivi, che erano celebrità negli anni Ottanta e Novanta, sono spesso messi in ombra dalle star della Rete, che collezionano milioni di like e visualizzazioni di video e reel.