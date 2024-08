La Toscana delle donne. Appuntamenti tutto l’anno

Cristina Manetti*

FIRENZE

Prossimi appuntamenti da segnare: il 9 agosto, a Calambrone nell’ambito di Eliopoli Summer, con la partecipazione, tra le altre, dell’attrice Katia Beni; il 26 agosto, al Caffé della Versiliana, con la partecipazione, tra le altre, della regista toscana Cinzia TH Torrini. Due ulteriori tappe di un progetto che non si ferma mai, nemmeno nel cuore dell’estate. Lo avevamo promesso, la Toscana delle Donne, vivrà tutto l’anno, con le sue idee, le sue iniziative, la sua ambizione di offrire punti di vista diversi e per niente scontati sulla condizione delle donne e sulla battaglia per la parità. Siamo partite tre anni fa e ci sentiamo ancora più forti per i risultati raggiunti, per le tante realtà che si sono aggiunte strada facendo, per l’entusiasmo che sentiamo come vento che ci spinge avanti.

Non solo parole, perché sono le politiche regionali di questa legislatura guidata dal presidente Eugenio Giani – si parli di nidi gratuiti o di sanità di genere, di lavoro più equo o di supporto all’imprenditorialità femminile – che stanno andando nella giusta direzione.

A novembre riproporremo la nostra rassegna densa di tanti eventi straordinari, con ospiti di grandissimo valore e un programma che punta ancora di più ad abbracciare idealmente tutta la Toscana. Ma ogni giorno, appunto, è un giorno per la Toscana delle Donne. Ogni giorno ha bisogno di attenzione, consapevolezza, capacità di crescita critica e di mobilitazione. Tutti elementi che presuppongono una risorsa particolare, insostituibile: la buona informazione. Per questo è prezioso il lavoro quotidiano dei giornalisti e delle giornaliste: capaci di raccontare la società di oggi, ma anche le battaglie per i diritti, per il cambiamento culturale che è necessario mettere in atto. Giorno dopo giorno, come giorno dopo giorno esce il quotidiano: accompagnandoci in ciò che potremo diventare.

*Capogabinetto

Regione Toscana