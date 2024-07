La serie A, il primo scudetto. Lo sport senese nell’Olimpo

Genova, 24 maggio 2003. Palasclavo, 5 giugno 2004. L’indimenticabile "notte di Genova" della prima promozione in serie A, per ogni tifoso della Robur. Lo storico e altrettanto memorabile primo scudetto, per ogni tifoso della Mens Sana. Due momenti simbolo per le due società storiche dello sport senese che in quegli anni hanno vissuto stagioni trionfali, prima di fallimenti e rovinose cadute che hanno costellato il decennio successivo.

Due momenti che raccontano di quando una città di poco più di cinquantamila abitanti si trovò a competere con i colossi dello sport italiano e, nel caso del basket, continentale. Stadio e palazzetto pieni, entusiasmo alle stelle, trasferte gremite.

Quelle due giornate restano scolpite nella memoria collettiva della città, oltre le appartenenze e le alterne vicende che riguarderanno gli uomini chiave di quei trionfi, il presidente bianconero Paolo De Luca con la sua "lucida follia" e il general manager biancoverde Ferdinando Minucci. Da Genova al Palasclavo, la storia dello sport senese fu riscritta per sempre.