Il futuro in gioco, 1.550 giovani soci nel club

MONTALCINO (Siena)

I giovani soci di Banca Centro si sono riuniti nella splendida cornice di Castello Banfi a Montalcino per dare vita a un progetto di grande respiro: la creazione di un club che riunisce i soci under 35 della banca provenienti dai i territori di competenza, da Pisa a Terni, da Siena a Perugia. Si chiama Giovani Soci Centro Club e ha come obiettivo creare una rete tra giovani legati dai valori della cooperazione con lo scopo di rafforzare la propria formazione, collaborare per promuovere e realizzare iniziative sociali e culturali, farsi portavoce degli interessi e delle esigenze dei giovani soci.

Il Club è composto da 1550 giovani che hanno coniugato il vero spirito cooperativo con idee fresche, la loro visione di una banca moderna con valori antichi come la mutualità e la vicinanza al territorio. Si è creato un network tra i giovani che la banca intende valorizzare, anche mettendoli in connessione sotto il profilo professionale. I rappresentanti del Club, gestito da un comitato di coordinamento, hanno già partecipato al Forum Nazionale di Giovani Soci, alla Scuola di alta formazione di Federcasse e alla Scuola di Cooperazione Toscana e al viaggio studio al Parlamento europeo. Oltre la formazione, il Centro Club della Banca offre la possibilità di consolidare la loro idea imprenditoriale. Tra i giovani soci, il ricercatore dell’ateneo di Siena Mihai Dragusanu (foto), è stato selezionato con il suo progetto ’Tuta Gold’ tra i finalisti dell’Innovation Festival, iniziativa del Gruppo BCC Iccrea che premia le start up e gli studenti meritevoli nel campo dell’innovazione e principi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU. A settembre selezione finale tra 20 progetti.