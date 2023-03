Una grande festa per la ’Notte di Genova’

Sabato 27 maggio: save the date. Il Siena Club Fedelissimi sta organizzando una grande festa per celebrare la promozione in serie A della Robur nella stagione 2002-2003. Una festa che vedrà presenti un gran numero di protagonisti di quell’indimenticabile impresa. "Rivivremo quei momenti magici tutti insieme – spiegano i Fedelissimi – gli eroi di allora saranno tra noi non solo per ricordare ma per continuare a vivere un sogno che ancora ci appartiene. Vi aggiorneremo man mano che ci avvicineremo alla ‘Notte di Genova’ che si svolgerà nella nuova sede di viale Europa.