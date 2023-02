Un discreto e sfortunato Siena impatta a Rimini: 0-0 come all'andata

Un momento di Rimini-Siena



Rimini, 19 febbraio 2023 – Un Siena decisamente incerottato strappa un buon punto a Rimini anche se può recriminare per almeno un paio di situazioni importanti in cui la dea bendata le ha voltato le spalle. Gara aperta e bianconeri col piede sull’acceleratore. Frediani dalla bandierina trova Castorani, palla respinta. Qualche secondo dopo è Orlando (14’) che si accentra e calcia: sinistro alto sopra la traversa.

Al 26’ Lanni deve uscire sui piedi di Delcarro. Meli, rientrato dalla squalifica, è sfortunatissimo quando un minuto dopo centra la traversa con un bel destro da fuori. La sfera sul rimpallo cade ancora sul montante prima di finire la sua corsa fuori.

Nei minuti finali del primo tempo in termini di situazioni vere e proprie succede poco o nulla e le due squadre vanno a riposo col punteggio a reti bianche. Nel secondo tempo in avvio Crescenzi (4’) anticipa Mencagli su un cross di Laverone. Il sinistro di Favalli, deviato da Delcarro, si alza di poco (22’).

Due minuti dopo una situazione similissima capita sul destro di Raimo. La deviazione mette i brividi a Zaccagno. Santini fa la barba al palo (25’) dopo una bella sponda di Mencagli, Rimini vicinissimo al vantaggio dopo un bel break dei bianconeri.

Nel finale il Rimini grazie ai cambi di Gaburro e alla maggiore freschezza rispetto ai bianconeri sale di tono e va vicino al vantaggio con Gabbianelli (ottima chiusura di Franco) e Vano (Lanni super).

Ancora Vano al 35’ non arriva per questione di centimetri sotto porta dopo un bella azione romagnola. Il festival delle occasioni riminesi si arricchisce con quella di Pasa (39’): il mediano di casa, pescato da Vano, mette a lato da ottima posizione con Lanni sostanzialmente immobile. Ma l’occasione più grossa per sbloccare la gara del ‘Romeo Neri’ è per i bianconeri con Petrelli che spara su palo la palla d’oro dopo una buona azione sulla sinistra di Orlando e una disattenzione della difesa.

Terzo del pomeriggio per un Siena che davanti si va vedere anche nel recupero con l’inserimento di Franco su angolo di Collodel. In pratica finisce qui.

Il tabellino

Rimini-Siena 0-0

RIMINI (4-3-2-1): Zaccagno; Laverone, Panelli, Gigli (17’st Pietrangeli), Haveri; Delcarro, Sandri, Matteo Rossetti (1’st Pasa); Santini, Mattia Rossetti (17’st Gabbianelli); Mencagli (28’st Vano).

Panchina: Galeotti, Lazzarini, Tanasa, Tonelli, Regini, Allievi, Accursi, Biondi, Tofanari. Allenatore Gaburro.

SIENA (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Crescenzi, Franco, Favalli; Castorani, Leone, Meli; Orlando (41’st Verduci), Frediani (31’st Petrelli); Belloni (18’st Collodel). Panchina: Manni, Berti, Bearzotti, Ciurli, Motoc, Fiaschi, De Santis. Allenatore Pagliuca.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1 (Pelosi-Cataneo).

Note: ammoniti: Franco, Castorani, Gigli, Panelli, Vano, Raimo. Recuperi: 1 e 4.



Guido De Leo