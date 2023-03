"Un buon punto con un avversario di certo forte"

E’ tornata a casa indenne la squadra di Maurizio Lauro. "Abbiamo conquistato un buon punto contro una squadra forte – ha spiegato il mister dei grigi –: il primo tempo lo abbiamo giocato alla pari, nel secondo loro sono venuti fuori, ma a parte l’occasione del palo non ci hanno impensierito più di tanto. D’altra parte non avevamo alternative per far male davanti, senza Cori, che ha finito la stagione e Sylla che dovrebbe recuperare per la prossima". "Mi preoccupava affrontare il Siena – ha aggiunto Lauro –: ha tanti giocatori di qualità, un reparto offensivo importante e, per fare un esempio, le mezzali che sono entrate a volte vestono la maglia titolare. Tenere Lamesta in panchina è stata una scelta tecnica: volevamo far uscire il Siena, non avendo struttura davanti, li abbiamo aspettati attaccandoli negli spazi; la squadra di Pagliuca quando costruisce porta tanti giocatori nella metà campo avversaria. L’uscita di Martignago? Era arrivato, non ne aveva più. Ricordo che gioca con un problema e stringe i denti. Ora dobbiamo iniziare a vincere qualche partita: con il Siena ci abbiamo provato, ma è stata una gara complicata".