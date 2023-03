Umana Chiusi: la salvezza è matematica senza giocare

L’Umana San Giobbe Chiusi ha festeggiato la matematica salvezza senza neanche scendere in campo. Decisivo il risultato della sfida di domenica scorsa tra Nardò e Chieti, vinta dai pugliesi 83-73, per assicurare ai Bulls il nono posto. Scongiurato il rischio di una vittoria abruzzese che avrebbe potuto produrre, insieme ad altri risultati negativi nell’ultimo turno, la possibilità di un arrivo di gruppo a quota 18 sfavorevole per gli scontri diretti, relegando Bozzetto e compagni al girone salvezza. Invece Chiusi giocherà il girone ‘Bianco’, riservato alle squadre dei due gironi di serie A2 classificate fra il settimo e il nono posto. Si affrontano andata e ritorno le squadre dell’altro raggruppamento (quindi altre sei partite), portando dietro i risultati già conseguiti in regular season contro l’ottava (Nardò) e la settima (Bologna o Rimini) dello stesso girone. Già certe due delle tre prossime avversarie, si tratta di Trapani e Latina, mentre la terza sarà una fra Piacenza e Agrigento, con gli emiliani favoriti dal +4 nel confronto diretto in caso di arrivo a pari punti. Sarà un gironcino da sei squadre al termine del quale le prime quattro si qualificheranno ai playoff, mentre le ultime due andranno in vacanza pensando alla A2 202324. I Bulls partiranno con due punti, perché sia con Rimini sia con Fortitudo Bologna lo scontro diretto è 1-1, mentre con Nardò è 0-2. La settima del girone ‘Rosso’ partirà da quota sei (entrambe sono 2-0 con Nardò), così come Trapani che è 2-0 con Latina e 1-1 sia con Agrigento sia con Piacenza (con cui è 0-1, ma perché si configuri l’arrivo di Piacenza come settima deve necessariamente perdere proprio a Trapani domenica). Quattro punti per Nardò e la settima del gruppo ‘Verde’, mentre Latina, come Chiusi, partirà con due punti all’attivo.