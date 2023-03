Tra Siena e Fermana una sfida tornata dopo mezzo secolo

Siena e Fermana sono tornate ad incontrarsi nella scorsa stagione dopo quasi mezzo secolo di assenta di scontri diretti. Prima l’1-1 di Coppa Italia dell’agosto 2021 (poi vinto ai rigori dalla Robur) poi il pareggio, sempre 1-1 (per il Siena gol di Palochi) dello scorso anno nella Marche e il 2-0 per i bianconeri al Franchi (Terigi e Cardoselli). All’andata invece 3-2 corsaro per la Fermana. A nulla servirono i gol di Frediani e Belloni. Prima di questi precedenti ci sono appena quattro i match tra Fermana e Siena. Il primo incontro è quello del campionato 5051: a Siena i bianconeri vinsero 3-1 mentre al ritorno nella Marche si la Fermana per 2-0. Nella stagione successiva, la 5152, all’andata vittoria dei bianconeri per 2-1, al ritorno il finale fu di 1-1. Per poco le due squadre non si incontrarono invece in serie B: la Fermana vanta una storica partecipazione al campionato cadetto (9900), mentre il Siena tornò in B dopo 50 anni di attesa nella stagione successiva.