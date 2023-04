Sanna e Fontani da applausi: doppio oro Vannoni: "Grande risultato, che orgoglio"

La sezione Ginnastica Artistica della Polisportiva Mens Sana 1871 si tinge d’oro e sale sul primo gradino del podio nella gara regionale FGI Ld Silver di Montespertoli (in provincia di Firenze) andata in scena nei giorni scorsi con le prove brillanti delle giovanissime Chloe Sanna e Anna Fontani (nella foto con l’allenatrice Beatrice Vannoni). Le due atlete biancoverdi, che hanno gareggiato rispettivamente nel livello Allieve 3 (2012) e Allieve 4 (2011), hanno messo in pratica performance impeccabili di fronte ad avversarie accorse da tutta la Toscana e di ottimo livello. Altissimi, infatti, i punteggi che hanno raggiunto in ogni prova: dalla trave al volteggio fino alle parallele e al corpo libero. "Questo risultato – commenta Beatrice Vannoni allenatrice delle giovani atlete e direttore tecnico della sezione Ginnastica Artistica della Polisportiva Mens Sana 1871 – ci riempie di orgoglio. Sappiamo bene quanto impegno e sacrificio mettono le nostre atlete negli allenamenti quotidiani e nelle gare. Questi traguardi sono la giusta ricompensa anche per loro. Il nostro obiettivo, adesso, è quello prepararci al meglio per i Campionati Nazionali che si terranno il prossimo mese di giugno, a Rimini, in occasione della manifestazione Ginnastica in Festa". Beatrice Vannon (nella foto insieme a Chloe Sanna e Anna Fontani) conclude poi segnando nel calendario le prossime sfide che attendono le giovani atlete della sua sezione. "Il prossimo appuntamento in ordine temporale – rimarca Vannoni - è quello della gara che vedrà impegnate le oltre 180 ginnaste iscritte ai corsi della Mens Sana. L’evento si svolgerà a maggio al PalaEstra e segnerà l’esordio delle piccole allieve del preagonismo".