Sabato di fuoco! Sette gare su otto si giocano oggi

Tutto il girone senese di terza categoria si gioca oggi, con l’unica eccezione di Chiusdino-Rionese che si disputerà domani. Sabato di fuoco, quindi, con le tre squadre dell’alta classifica che si trovano ad affrontare impegni non proibitivi ma non certo dall’esito scontato. Così la Raddese attende un imprevedibile Vescovado, capace di grandi imprese ma non molto continuo nel rendimento, il Montepulciano Stazione va ad incontrare un Buonconvento rimaneggiato per le squalifiche scaturite dal turbolento finale di gara di domenica scorsa con il Campiglia ed il Rapolano va a trovare una Montanina che farà di tutto per ottenere un risultato di prestigio. Per quel che riguarda invece la zona play-off, Ancaiano-Pievescola è una bella sfida da tripla e il Campiglia attende il Sant’Albino. Il Monticchiello deve ottenere i tre punti in casa con il Quercegrossa per continuare a sperare. Geggiano-Cus Siena è partita da fine stagione.

Giuseppe Stefanachi