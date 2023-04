Robur punita: meno due in classifica Il presidente Montanari inibito tre mesi

di Angela Gorellini

Il verdetto è arrivato: non una sorpresa che ha lasciato tutti a bocca aperta, ma una conferma di quanto paventato. ‘Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato l’Acr Siena 1904 con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo l’inibizione di tre mesi per il presidente Emiliano Montanari’ (nella foto). Dopo il deferimento del procuratore federale al Tfn-sezione disciplinare, il mese scorso, e l’udienza che si è tenuta ieri mattina, in videoconferenza, ecco il previsto responso (la società era stata deferita su segnalazione della Covisoc per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021). Immediata la replica del Siena che, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che presenterà ricorso avverso alla decisione del Tribunale federale nazionale, forte delle proprie ragioni. ‘Acr Siena 1904 SpA – si legge nella nota del club –, comunica che il provvedimento di primo grado del Tribunale Federale riguardante la società bianconera - pubblicato nella giornata di ieri dalla Figc - conclude il procedimento avviato il 27 marzo scorso e a cui la stessa società, tramite il proprio legale e i consulenti fiscali, ha presentato esaustive memorie difensive. I fatti rientrano nel contesto di un più vasto e complicato percorso storico, proveniente dalla stagione 2021-2022, relativo alla precedente proprietà e a cui l’attuale dirigenza bianconera ha dovuto fare fronte anche in altri contesti e circostanze. Acr Siena 1904 SpA prende atto della sanzione sportiva comminata e annuncia che presenterà immediato ricorso convinta delle tesi difensive discusse in fase dibattimentale e della documentazione prodotta a sostegno della totale e puntuale correttezza tributaria". "Acr Siena 1904 SpA comunica infine – chiude il comunicato stampa della società – che la spiacevole situazione in cui è stata coinvolta non compromette il conseguimento degli obiettivi dichiarati ad inizio stagione". Parole che non hanno placato, tutt’altro, la rabbia dei tifosi bianconeri, feriti da questa ennesima batosta e sempre più preoccupati di quello che riserverà loro il futuro. Il tempo della fiducia è ormai terminato, alle parole non crede più nessuno.