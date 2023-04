Robur, il nemico sono le assenze Pagliuca a caccia di una soluzione

Con l’allenamento di ieri al Bertoni, si è chiusa la preparazione dei bianconeri in vista della gara di domani sera con il Gubbio. Se a livello di ‘clima’ la situazione non è certo idilliaca, anche dall’infermeria non arrivano notizie esaltanti: Crescenzi ha svolto un lavoro differenziato in campo, per Franco, De Paoli e Petrelli seduta personalizzata. Le condizioni dei quattro bianconeri saranno valutate oggi (in programma la rifinitura), nella speranza che stringendo i denti qualcuno possa rientrare. Se le defezioni in attacco sono ormai croniche (e la speranza è che Paloschi e Frediani possano dare il proprio contributo, contro la Fermana sono entrati a partita in corso e hanno dato una scossa al match), in caso di forfait dei suddetti, anche la difesa sarebbe nei guai; per affiancare Riccardi, mister Pagliuca dovrebbe utilizzare Motoc, che dal suo arrivo ha collezionato 3 presenze, o adattare al ruolo di centrale un altro dei suoi uomini, come accaduto a Fermo con Favalli. Anche il centrocampo non sarà immune da assenze: Castorani infatti dovrà assistere alla partita dalla tribuna del Franchi perché squalificato (stoppato dal giudice sportivo anche il vice allenatore Nico Lelli, dopo il cartellino rosso rimediato al Recchioni), mentre Collodel, Meli e Buglio non sono proprio al top della condizione. La seduta di ieri si è aperta con l’attivazione muscolare ed esercitazioni di corsa e smarcamento. Poi lavoro tattico sulla fase offensiva e partitella finale a campo ridotto. In chiusura attività metabolica. Domani scenderà in campo anche l’Under 17: la Robur ha infatti aderito al primo trofeo ‘Gocce di vita’, nella Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace organizzato da Fratres Anpas, Avis e Gruppo donatori di sangue delle Contrade. L’evento, alle 17 all’Acquacalda, vedrà sfidarsi in triangolare gli Under 17 del Siena, del Monteriggioni e del San Miniato ed è un invito a donare sangue o plasma. Tutti gli sportivi possono farlo, previa programmazione della donazione in base al calendario delle competizioni. Si può prenotare la donazione all’Ospedale: 0577-585070.

Angela Gorellini