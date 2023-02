Robur, difesa a rischio: rebus Crescenzi

Non c’è stato un momento, durante l’intera stagione, in cui la Robur ha potuto contare su tutti gli effettivi della rosa. Le assenze, vuoi per infortunio, squalifica, o motivi disciplinari, sono sempre state tante e spesso pesanti e anche in questo finale di campionato si faranno sentire. A tal proposito Luca Crescenzi, già costretto a saltare la gara di sabato con la Recanatese, è stato sottoposto ieri a esami diagnostici, al Centro medico Performance, dopo la contusione subita al ginocchio sinistro in allenamento la scorsa settimana. Il difensore bianconero ha riportato un ‘trauma distorsivo con sollecitazione del legamento collaterale mediale’: le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente per deciderne la disponibilità al rientro in gruppo. Secondo quanto si apprende non è possibile al momento stabilire con esattezza i tempi di recupero, tutto dipende da come reagisce alla fisioterapia e al lavoro sul campo.

La difesa bianconera, perdendo Crescenzi, perde un punto di riferimento, "un giocatore importante" come lo ha definito mister Pagliuca. Senza il numero 13 in campo la coppia centrale di riferimento è quella composta da Franco e Riccardi, visto che Motoc, al momento, sembra essere un po’ indietro nelle gerarchie. E, sempre in tema assenze, domenica a Montevarchi, per la sfida al San Donato Tavarnelle (fischio di inizio alle 14,30), non sarà della partita, sicuramente, Leone, fuori causa per squalifica.

Il centrocampista, diffidato, è stato ammonito sabato al Franchi. Un’altra defezione pesante considerando che Collodel è di rientro da un lungo stop, quindi all’inseguimento della miglior condizione e che Buglio e Picchi sono ai box, lo stesso, da tempo. La Robur farà di tutto per velocizzare il recupero di entrambi, per quanto sotto l’aspetto agonistico possano comunque pagare qualcosa: oggi saranno valutati dallo staff medico, perché possano iniziare il loro graduale rientro in gruppo. Dopo i due gironi di riposo concessi, i bianconeri torneranno infatti ad allenarsi. La tabella di marcia prevede una doppia sessione domani e allenamenti singoli sia giovedì che venerdì. Sabato in programma la seduta di rifinitura. Attenzione anche alle diffide: i bianconeri a rischio squalifica sono sei, ovvero Collodel, Frediani, Belloni, Favalli, Castorani e Meli.

Angela Gorellini