Robur, anche Paloschi out contro la Torres

‘Se una cosa può andar male, andrà male’: la Legge di Murphy non lascia scampo alla Robur che, già decimata dalle assenze, tra squalifiche, infortuni e scelte ‘tecnico-disciplinari’, questa sera dovrà affrontare la Torres senza il capocannoniere. Alberto Paloschi ha accusato un affaticamento al polpaccio sinistro: il giocatore è già stato sottoposto a consulenza specialistica e controlli strumentali e ha iniziato il programma di recupero. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno con l’obiettivo di un veloce rientro in gruppo. Non ci sarà neanche domenica a Rimini, quindi, Paloschi: una perdita pesantissima, visto il momento d’oro che stava attraversando, con gol e punti regalati alla squadra e vista anche l’assenza di De Paoli e non più Arras a ingrossare le fila. Starà quindi al giovane Petrelli prendersi sulle spalle il peso dell’attacco bianconero. Anche negli altri reparti la situazione è critica. Il centrocampo dovrà fare a meno dell’infortunato Buglio e di Castorani e Meli fuori per squalifica. Collodel potrebbe tornare a disposizione (senza l’elenco dei convocati che verrà diramato oggi dopo il richiamo muscolare in programma, è obbligatorio il condizionale), ma è reduce comunque da un mese e mezzo di stop. Dovrebbe quindi essere Picchi, da poco operato al polso sinistro, il titolare, con Leone in regia e Belloni dall’altra parte. In difesa sarà da tamponare l’assenza dell’infortunato Favalli (panchina, al massimo) e quella di Crescenzi: il centrale sta bene, ma è out per motivi disciplinari. Salvo sorprese oggi non ci sarà e non è neanche chiaro se e quando tornerà arruolabile. La linea perde così un altro punto di riferimento ed esperienza: il ballottaggio è tra Motoc e Franco. Anche a sinistra, al posto di Favalli giocherà con tutta probabilità il giovane Verduci. Tra i convocati potrebbe esserci anche qualche giovane del vivaio (per Cesena-Siena furono chiamati Rizzo e Hagbe Hagbe): senza di loro la panchina non raggiunge la doppia cifra. Tra gli assenti anche Mora, in pratica fuori da inizio stagione (1 presenza): il difensore sarà sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia destra domattina a Roma, nella clinica Villa Stuart. I tempi di recupero sono stimati in circa 4 mesi: di fatto, essendo in prestito dall’Atalanta, la sua avventura senese può dirsi conclusa.

Angela Gorellini