Rapolano Terme invasa da corridori e atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero. È tutto pronto per la prima edizione delle Crete Senesi Ultra Marathon, un’intensa due giorni di sport in programma oggi e domani. Un grande evento organizzato dal Gruppo Sportivo Podistico Riccardo Valenti con il patrocinio dell’amministrazione comunale e in collaborazione con associazioni ed enti del territorio. È già record di presenze: circa 700 gli iscritti alle varie corse in programma, dalla gara di 50 chilometri, passando dalla maratona e dalla mezza maratona (in programma nella giornata di sabato), fino ad arrivare alla passeggiata amatoriale della domenica mattina. Una cifra, quella dei partecipanti, destinata a crescere ancora, visto che c’è possibilità di iscriversi anche ‘last minute’ presentandosi al campo base della manifestazione, situato al Parco dell’Acqua di Rapolano Terme, proprio di fronte all’ingresso delle Terme Antica Querciolaia: è lì che si tengono registrazione e consegna di pettorine e kit gara ai partecipanti oltre che le premiazioni agli atleti vincitori. Ma il vero denominatore comune dell’evento sono gli scorci e le bellezze paesaggistiche, rurali e urbane situate tra i centri di Rapolano, Serre e Asciano: un territorio già reso famoso da manifestazioni sportive di portata internazionale, quali Eroica e Strade Bianche nel ciclismo, e che oggi - grazie al Gs Valenti - vedono aprirsi una nuova vetrina sul mondo grazie alla straordinaria partecipazione di podisti e sportivi. Numerosi anche gli eventi che fanno da corollario all’evento: presenti al Parco dell’Acqua stand gastronomici e ristori degli sponsor istituzionali e territoriali, oltre che un mini parco giochi con gonfiabili e animazioni per bambini, organizzato per le famiglie dei corridori impegnati in gara.

AF