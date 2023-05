Poggibonsi, possibile cambio in difesa Marafioti non è al top: pronto Tognetti

di Paolo Bartalini

Si profila un cambio della guardia tra esterni difensivi under del Poggibonsi, in previsione della finale play-off del 21 maggio a Piancastagnaio. Non è al top Marafioti, uscito anzitempo dal match con il Follonica Gavorrano, e potrebbe essere pronto al rientro nello stesso settore Tognetti (nella foto in alto). Questa la variazione che al momento sembra al centro dell’attenzione per mister Calderini e per i componenti dello staff tecnico, per un Poggibonsi che riprende oggi gli allenamenti dopo la consueta pausa del martedì. Inoltre l’attaccante Vieri Regoli si è sottoposto a intervento chirurgico dopo il recente infortunio. Tutto bene, già dimesso, ma ovviamente per il match in programma domenica sull’Amiata con fischio d’inizio alle 16 Regoli non potrà essere a disposizione di mister Calderini. Il goleador dei Leoni, abile ancora a lasciare una significativa impronta sul torneo dei Leoni, è stato premiato tre giorni fa (insieme con il principale realizzatore Gianni Riccobono e con il capitano Saverio Camilli per la continuità del rendimento) dai tifosi senior del Gruppo Intenditori, prima del via alla gara di semifinale con il Follonica Gavorrano terminata con il 2-1 dei Leoni. Oltre a Regoli, mancheranno ancora Borri e Rocchetti nello scacchiere arretrato di Stefano Calderini. Il quale proverà comunque a contare, anche in un periodo ormai lungo di defezioni pesanti, sul suo ventaglio di soluzioni nei differenti reparti del quadro tattico. Considerando pure le caratteristiche di una Pianese spesso capace con i suoi effettivi di creare difficoltà ai rivali di turno, come testimoniato del resto da un percorso che ha fruttato la seconda piazza dietro soltanto all’Arezzo superfavorito. Il Poggibonsi dal canto suo partecipa anche a un progetto solidale. Stasera è infatti in agenda, alle 20 presso il Ristorante il Tennis di Via Marmolada, una cena di beneficenza per finanziare l’acquisto del macchinario da donare all’Oncologia di Campostaggia nell’ambito del progetto Uniti per l’ospedale. Un piano avviato alcune settimane fa dall’associazione Amici di Poggibonsi con l’adesione di varie realtà del territorio e con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Un apparecchio utile a limitare il rischio della caduta dei capelli in pazienti che si sottopongono a sedute di chemioterapia. Saranno presenti all’evento diversi personaggi del mondo dello sport e nella circostanza due maglie della Us Poggibonsi saranno battute all’asta in aiuto dell’iniziativa a cura anche del circolo tennistico presieduto da Luciano Pignattai. È ancora possibile prenotarsi contattando il numero 3382473069.