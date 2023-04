Poggibonsi in missione ad Altopascio Calderini: "L’obiettivo è la continuità"

Ad Altopascio per l’ultima trasferta della stagione regolare. Il Poggibonsi è ospite questo pomeriggio di un Tau Calcio alla ricerca dei punti necessari per la certezza di mantenere il posto in categoria. Dalle motivazioni della squadra ospitante – reduce tra l’altro dalla larga affermazione a spese del già promosso Arezzo - dovrà guardarsi la formazione giallorossa, che in virtù del successo di una settimana fa allo Stefano Lotti con il Livorno ha riconquistato la terza posizione nella graduatoria del girone E di serie D. "Sappiamo benissimo che i rivali odierni si giocano la salvezza in questa tranche conclusiva del torneo, ma noi dobbiamo provare a dare continuità al nostro cammino", ha detto mister Calderini al termine della rifinitura di ieri in viale Marconi. Al di là delle assenze annunciate, soprattutto in retroguardia – De Santis ha ricevuto un turno di stop dal giudice sportivo, mentre Borri e Rocchetti sono alle prese con i rispettivi infortuni non di poco conto – non è escluso che il tecnico dei Leoni opti per qualche variazione anche negli altri reparti dello scacchiere: "Voglio che tutti gli effettivi siano coinvolti in questo rush finale – spiega Calderini – dalla gara odierna alla successiva con l’Arezzo, fino ai play-off che affronteremo in seguito. Ognuno deve essere pronto a fornire il suo contributo alla causa per un Poggibonsi che vuol provare a confermare il proprio ruolo nella zona del podio di questo raggruppamento". Guardando ancora alla lista degli atleti a disposizione del tecnico, rientra Bonechi nel pacchetto arretrato e sarà lui a formare il tandem centrale con Gistri, jolly prezioso e utilizzabile all’occorrenza nelle mansioni naturali a centrocampo e, nel caso, in retroguardia. Un Poggibonsi atteso dunque anche da una sorta di "rotazione" nell’undici di partenza e forse anche nelle variazioni da attuare in corso d’opera a seconda del modo in cui si svilupperanno i novanta minuti del Poggibonsi in provincia di Lucca. Il tecnico è intenzionato insomma ad accrescere il minutaggio di alcuni dei componenti del team che, per varie ragioni, non hanno potuto collezionare presenze in notevole quantità. Una maglia potrebbe toccare a Polo, in un comparto offensivo che ha appena riabbracciato Motti. In mediana ha ripreso il proprio spazio Mazzolli, pedina di riferimento che ha dovuto saltare quasi per intero il ritorno per un problema fisico serio che adesso appare comunque superato. Paolo Bartalini