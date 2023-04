Poggibonsi, grande prova a Montespaccato I giallorossi segnano quattro gol e trionfano

MONTESPACCATO

2

POGGIBONSI

4

MONTESPACCATO (4-3-3): Tassi 5; Maugeri 5 (24’st Sayari 7), Nanci 5,5 (14’st Pollace 5,5), Lazazzera 6, Bruno 6; Cerone 6, Maurizi 7 (33’st Attili sv), Corelli 6 (14’st Fulvi 6); Bosi 6, Calì 5.5 (36’st Tataranno), Vitelli 5,5.

Panchina: Di Mario, Bianchi, De Marchis, Pietrangeli. All. Bussone 5.

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini 6; Di Paola 6 (41’st Barbera sv), Tognetti 6, Muscas 6, N. Bonechi 7; Borri 6 (39’pt De Santis 6), Bigozzi 7 (24’st Morosi sv), Camilli 6,5; Bellini 7 (36’st Marafioti sv), Regoli 7, Riccobono 7.

Panchina: Riccio, Pittalis, G. Bonechi, Polo. All. Calderini 7.

Arbitro Tagliente di Brindisi 6.

Reti: 11’pt N. Bonechi (P), 27’pt Maurizi (M), 7’st Riccobono rig. (P), 8’st Bigozzi (P), 33’st Sayari (M), 36’st Regoli (P)

Note – Ammoniti Camilli, Corelli, Borri, Tognetti, Bonechi, Maugeri. Angoli: 3-9. Recupero: 1’pt; 5’st.

ROMA – Una grande prova del Poggibonsi (nella foto il tecnico giallorosso Calderini), che ha calato un micidiale poker in terra laziale, giocando un secondo tempo da schiacciasassi conquistando un successo (il secondo consecutivo in trasferta) con quattro marcatori diversi, seppur i capitolini abbiano cercato di rientrare in gara con ogni mezzo a loro disposizione.

Dopo lo sbandamento dello svantaggio iniziale, la squadra di casa aveva raggiunto seppur con fatica il pareggio e sfiorato in due occasioni un meritato sorpasso. I toscani hanno trovato il gol su azione da calcio d’angolo tagliato di Camilli, con Bellini a svettare sul secondo palo e parata di Tassi, con la palla nell’area piccola ed ha concludere la mischia furibonda ci ha pensato Bonechi.

Poi ad inizio secondo tempo l’episodio del rigore concesso per un fallo ai danni di Bellini e contestato dai giocatori e dai sostenitori di casa, che ha provocato un cedimento emotivo, grazie al quale il Poggibonsi ha potuto aumentare agevolmente il vantaggio e portare a casa la vittoria.

Subito dopo infatti è stata segnata la terza rete a chiudere una ripartenza su spunto dello stesso Bellini, che subisce il ritorno della difesa locale. Sfera catturata da Di Paola. Il laterale giallorosso pennella sul secondo palo, dove Bigozzi passa con un sombrero e segna una raffinata rete di controbalzo. Poi le reti di Sayari e Regoli, quest’ultimo su un pregevole assist del solito Riccobono.

In campo il Poggibonsi ha comunque dimostrato di meritare ampiamente il terzo posto in classifica, anche se le tre sconfitte consecutive, di cui due in casa, maturate di recente con Sangiovannese, Ghiviborgo e Terranuova Traiana, probabilmente avevano ingannato sul reale valore tecnico del Poggibonsi.