Poggibonsi, collaudo con il Pisa Il Montespaccato arriva in anticipo

Un collaudo di prestigio e un anticipo di campionato per il Poggibonsi, al momento tuttora in pausa quanto a impegni agonistici ufficiali. Domani alle 15 la formazione allenata da Stefano Calderini sarà ospite del Pisa per un’amichevole (a porte chiuse) all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Invece per la riapertura della serie D i Leoni saranno sul rettangolo sabato 1 aprile (e non domenica 2 come da calendario) a Roma, stadio Don Pino Puglisi, per il match con il Montespaccato. La richiesta formulata in maniera congiunta dal Poggibonsi e dal Montespaccato, ha prodotto il sì del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti e dunque per i giallorossi il nuovo mese comincerà con la trasferta nel quartiere capitolino (fischio d’inizio alle 15). Mister Calderini è pronto a valutare la situazione all’interno del gruppo anche sulla base dei riscontri del test con i neroazzurri della Torre Pendente, guidati al timone da Luca D’Angelo, che dopo trenta giornate del torneo cadetto occupano la 5ª posizione. Un Poggibonsi ancora alle prese con pedine da recuperare: a disposizione dello staff, rimane poco più di una settimana per cercare di reinserire degli elementi in una rosa che sta conoscendo da qualche tempo varie defezioni. Il turno pasquale della D è in programma giovedì 6 e in quell’occasione il Poggibonsi affronterà allo Stefano Lotti i Mobilieri Ponsacco.

Paolo Bartalini