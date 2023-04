Pioggia di medaglie per le biancoverdi

Pioggia di medaglie per la sezione Ginnastica Artistica della Polisportiva Mens Sana 1871 che conclude la prova del campionato regionale Silver Gaf Individuale da protagonista. Con una medaglia d’oro, due argenti e un bronzo, le giovanissime atlete biancoverdi hanno dimostrato di essere tra le migliori ginnaste della Toscana. Noemi Franci che, dopo un’ottima prova, conquista la medaglia d’oro. Dietro a lei, la giovanissima mensanina Sharon Ujka che conquista il secondo gradino del podio. Nella categoria allieve A2 è Greta Macaro a portare la Mens Sana sul podio, conquistando la medaglia di bronzo. Argento, invece, per Giulia Lemmo che, nella categoria allieve A3, si piazza al secondo posto in classifica. Per le categorie A4 e J1 ottima prova di Elena Rosselli e Carolina Brogi che, rispettivamente, conquistano il quarto e quinto posto nella classifica generale.

Una grande prova delle giovanissime atletecoordinate dai tecnici Cristina Indrei, Serena Pantani, Eugenia Cappelli e Massimo Imbergamo.