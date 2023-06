Pievescola, trionfo ai supplementari Dia-Valentini gol: la Seconda è realtà

PIEVESCOLA

2

RAPOLANO

0

PIEVESCOLA: Siragusa, Pittaro C., Mangiavacchi, Pittaro S. (Centi), Valentini G., Tavolucci (Spinelli), Zagami (Oreto), Calamassi, Valentini T. (Baldoni), Dia (Lazzi), Abate.

Panchina: Serbi, Di Fonzo, Ticci, Poli. Allenatore: Vannini.

RAPOLANO TERME: Vitti, Goracci, Muzzi, Ferretti (Torniani), Goracci (Ba), Cecchini, Mori (Lorenzini), Kokora, Carone, Rosati (Tota), Orbelli. Allenatore: Paesano.

Arbitro: Marchi di Siena.

Reti: 98’ Dia, 112’ Valentini T.

PONTE A TRESSA – È del Pievescola la Seconda categoria. Ai supplementari i giallorossi allenati da Carlo Vannini conquistano contro il Rapolano la vittoria - unico risultato utile, da regolamento, mentre agli avversari meglio classificati sarebbe stato sufficiente anche il pari al 120’ - con un 2-0 che equivale al salto. Il Pievescola festeggia. Al Rapolano il rimpianto per aver mancato, sullo 0-0, le opportunità per chiudere il match anche senza il ricorso all’extra time. Dura legge dei playoff.

Una bella cornice di pubblico a Ponte a Tressa. Tribuna suddivisa tra i sostenitori del Rapolano Terme e gli appassionati di Pievescola con i loro palloncini giallorossi. Un contorno degno di un atto decisivo della stagione fra due delle realtà che rappresentano la ‘crema’ della Terza senese. Una categoria provinciale che ha già promosso la Raddese in virtù degli esiti delle trenta giornate, proprio davanti ai termali e ai valdelsani. Sugli spalti anche una delegazione del Campiglia, altro team protagonista del torneo e in grado di giungere alla semifinale per poi conoscere la sconfitta nella gara unica, una sorta di derby, proprio con il Pievescola.

Il Rapolano di mister Paesano parte con i favori, se non altro per il doppio risultato su cui, come da normativa, può contare. Niente rigori, ma promozione in Seconda che viene assegnata al 90’ o al 120’. Attacca di più il Rapolano del goleador Carone reduce dalla cinquina personale contro il Montepulciano Stazione e ieri tenuto a bada in modo egregio dalla retroguardia del Pievescola, ben orchestrata da un sicuro Siragusa. Un Rapolano forte anche di una tradizione da palcoscenici superiori e deciso a tenere fede al blasone. Efficace anche la formazione di Vannini, in grado di proporre valide giocate pur avendo dalla sua a conti fatti una quantità inferiore di palle gol rispetto ai rivali. Nell’attimo clou, all’8’ del primo tempo supplementare, la rete che permette al Pievescola di centrare il vantaggio. Cross da destra di Spinelli e deviazione di Dia nel sacco (foto in alto). Il Rapolano avrebbe l’opportunità di riorganizzarsi per cercare un pari dal sapore di un successo. Il secondo dei supplementari inizia con il fuori programma della rete della porta del Rapolano da fissare al terreno, dietro segnalazione dell’assistente del direttore di gara. Ci si aspetta il riscatto del Rapolano - l’1-1 sarebbe apparso pure giusto - e invece è il Pievescola a raddoppiare e a chiudere anzitempo sia il confronto che il discorso promozione. Merito della firma di Tobia Valentini che spedisce in Seconda il Pievescola.

Paolo Bartalini