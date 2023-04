Per San Gimignano inaspettato ko in trasferta Goleada dell’Atletico, promossa l’Acquaviva

GUAZZINO

2

MONTEMIGNAIO

0

GUAZZINO – Successo fondamentale per il Guazzino: la squadra allenata da Carlo Giulianini supera 2-0 un Montemignaio ormai privo di obiettivi stagionali e si porta a quota 36 punti, sufficienti per far scattare la regola della "forbice": a questo punto, anche in caso di sconfitta all’ultima giornata e di eventuale caduta in dodicesima posizione, il Guazzino sarebbe ugualmente al sicuro, grazie ai nove punti di vantaggio sull’ultima posizione. Le reti di Filippo Viti – all’ottava marcatura stagionale – e di Maicol Baracchi ufficializzano quindi la salvezza del Guazzino, e rendono sostanzialmente ininfluente l’ultimo match dell’anno contro il Cavriglia.