Per Radicondoli ostacolo Atletico C’è Meroni-Staggia

Nel girone I di Seconda categoria il San Gimignano – trionfatore anche in Coppa Toscana – ha festeggiato con un bimestre di anticipo il salto in Prima con cifre da record grazie al rendimento della squadra allenata da Fabio Ercolino. Le sfide dei play-off saranno tra Albereta San Salvi e Grevigiana e tra Sambuca Casini e Santa Croce Cuoiopelli, sulla base dei riscontri della graduatoria dopo la stagione regolare. Il regolamento porta poi alla disputa, nei play-out per mantenere il posto in Seconda, di Santa Maria-Florence e di Sancat-Atletico Grevigiana. Retrocede direttamente, invece, la società Giovani Fucecchio, per effetto dell’ultimo posto. Il girone L ha visto il salto del Fratta Santa Caterina in Prima a spese dell’Atletico Levane, giunto a una lunghezza e atteso dai playoff con il Circolo Fratticciola, mentre nell’altra semifinale saranno di fronte Stia e Cavriglia. Guazzino e Bettolle hanno chiuso il percorso appaiate a quota 37. Ai play-out il confronto tra Castelfranco e San Marco La Sella, mentre Faellese e Badia a Roti retrocedono. Nel girone M l’Acquaviva passa in Prima dopo essersi aggiudicata come è noto lo sprint sul Radicondoli che deve così concentrarsi sui play-off: ora il confronto è con l’Atletico Piancastagnaio. Nell’altra semifinale saranno di fronte Nuova Radicofani e Monteroni. Sesta la Voluntas, che per la classica incollatura non entra nella griglia degli spareggi post campionato. Buoni riscontri in classifica per Nuova Polisportiva Serre e Virtus Asciano nel bilancio delle trenta partite. A seguire in classifica, Cetona, Rosia e poi un Castellina in Chianti dalla splendida rimonta, e il Berardenga, che è riuscito a mettersi in salvo. Ai playout, invece, la sfida tra Luigi Meroni e Staggia. Retrocedono in Terza, Virtus Biancoazzurra e Petroio.