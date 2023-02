Panini Digital Ecco le figurine dei 1300 calciatori

Si è svolta ieri, nella sede della Lega Pro, la presentazione della Panini Digital Collection Serie C. Per la Digital Collection, la rinomata azienda di Modena ha realizzato le figurine di più di 1300 giocatori della Serie C: ogni girone ha il suo album, le figurine possono essere ottenute tramite un codice presente all’interno delle bustine ‘Calciatori 2022-2023’. Per avere la bustina, con cinque figurine virtuali, è necessario collegarsi al sito https:digitalcollection.mypanini.com o scaricare la app gratuita ‘MyPanini Digital Collection’. Il collezionista potrà quindi scegliere su quale dei tre album della Serie C ‘spendere’ il proprio codice. All’interno della bustina virtuale ci possono essere figurine mancanti o doppie, esattamente come per la collezione fisica, che potranno essere ‘incollate’ sull’album o scambiate. Ogni squadra ha quattro pagine dedicate e 22 giocatori in figurina nel tradizionale mezzobusto Panini e anche lo scudetto. Una volta completato il proprio album digitale il collezionista, oltre ad avere accesso al pdf dello stesso album, avrà diritto ad acquistarne la versione fisica, un box contenente la Raccolta Completa Album con le 460 figurine.