Occhio Poggibonsi! L’Ostia Mare è disperato Calderini avverte: "Loro si giocano la salvezza"

È il momento del ritorno fra i convocati di Motti e con lui anche di Rocchetti e di Bruni. Per la gara odierna in trasferta con l’Ostia Mare (ore 15, stadio Anco Marzio, incontro a porte chiuse per inagibilità delle tribune), il Poggibonsi riabbraccia un paio di pedine da tempo assenti a causa dei rispettivi infortuni. Soprattutto Motti, che manca da ottobre e che adesso si trova a un livello di forma, per sua stessa valutazione, tra il 65 e il 70 per cento, dall’intervento chirurgico alla successiva fase di riabilitazione al graduale recupero sul rettangolo. Anche gli under Bruni e Rocchetti sono ora al rientro, in un collettivo che però non può contare in questa fase sulle potenzialità di Borri per via di una lesione muscolare che richiede uno stop di circa 40 giorni sulla base di quanto indicato dai sanitari. Anche il baby esterno di retroguardia Di Paola, per un affaticamento, non fa parte dei venti per il match dei Leoni sul litorale tirrenico di Roma Capitale.

"Non abbiamo ancora conquistato i play-off e per questo serviranno gli stimoli giusti - osserva mister Calderini (nella foto) - tenendo conto che gli avversari nella circostanza si giocheranno la permanenza in serie D. Un ostacolo da affrontare con la massima attenzione".

Tra l’altro l’Ostia Mare non evoca certo dei piacevoli ricordi all’ambiente di viale Marconi, a giudicare dai riscontri dell’andata allo Stefano Lotti lo scorso novembre. Al Poggibonsi il compito di interpretare al meglio la partita, cercando di offrire continuità al rendimento fuori casa della più recente fase del campionato, sebbene l’Ostia Mare sappia distinguersi spesso per la sua combattività.

Gaetano Alessio Bonasera di Enna a dirigerà la sfida valida per il turno numero 31, il quartultimo della stagione regolare. Assistenti, Federico Giovanardi di Terni e Giovanni Fiorucci di Gubbio.

Poggibonsi: Pacini, Tognetti, Bigozzi, Barbera, Bonechi, De Santis, Muscas, Camilli, Bellini, Regoli, Riccobono. Nuova impresa intanto degli juniores nazionali del Poggibonsi, vittoriosi ieri pomeriggio a Pistoia col risultato di 2-1. La formazione di Alessandro Signorini sale a quota 53 nella classifica del girone F.

Paolo Bartalini