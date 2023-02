Montanari prima all’Acquacalda e poi a Pay Care

Presente ieri al Bertoni dell’Acquacalda, dove i bianconeri si sono allenati in vista della gara di domani a Rimini, anche il presidente bianconero Emiliano Montanari che successivamente si è recato nella sede senese della Pay Care. Sopralluoghi da parte dell’ingegnere romano, numero uno della Nuova Elettra, già sponsor della Robur, ai locali della struttura ex Bassilichi, erano stati annunciati nei giorni scorsi, dopo l’interessamento – formalizzato in un incontro con Massimo Onori, segretario generale della Fiom Cgil di Siena – per l’assunzione dei dipendenti in esubero, grazie anche a un contributo della Regione Toscana. Sopralluoghi utili a capire se i locali possono essere ancora utilizzati. La squadra, invece, svolto un lavoro tecnico di coordinazione con la palla e sulla rapidità. Lo staff tecnico ha poi coordinato la sessione tattica sia di reparto sia individuale. L’allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto ed esercitazioni di tiri con palla in movimento. Differenziato programmato per Paloschi e De Paoli, lavoro personalizzato in campo per Lanni. Buglio ha iniziato a lavorare in palestra, terapie per Picchi. Oggi è in programma la rifinitura, subito dopo partenza per il ritiro di Rimini.