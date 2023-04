Mens Sana senza paura: c’è Arezzo Coach Binella: "Voglio la continuità"

di Guido De Leo

La Mens Sana Basketball Academy attende domani alle 20 la Sba Arezzo per l’ultima casalinga della regular season. I play-off, conti alla mano sono già certi ma manca la ciliegina sulla torta per agguantarli definitivamente, magari migliorando l’undicesimo posto attuale. "Arriviamo a questa gara rinfrancati dall’ultimo periodo, che per noi è stato davvero ottimo – le parole del coach mensanino Binella (nella foto) ieri sera dopo l’allenamento al PalaEstra – vogliamo conquistare definitamente una posizione play-off per meriti nostri e senza guardare le partite degli altri. Abbiamo la motivazione di cercare la continuità che abbiamo dimostrato in termini di prestazioni nell’ultimo periodo".

L’avversario è però tra i più temibili ed in forma. "Siamo coscienti che dovremo fare una gara eccellente o vicina alla perfezione contro una squadra come Arezzo che viene da un girone di ritorno impeccabile perché ha vinto dieci delle tredici gare fin qui disputate e che aggiungendo un giocatore in cabina di regia ha messo a posto le pedina in maniera definitiva arrivando a giocare un basket di grande qualità. Merito ovviamente anche dell’allenatore Marco Evangelisti. Noi dovremo essere quindi perfetti per affrontare e limitare una macchina molto rodata".

Il carattere e l’unità di intenti totale con i tifosi biancoverdi, sia in casa che in trasferta, ha fatto la differenza nel girone di ritorno. "Cercheremo di dare il massimo e lo faremo certamente con volontà e spero con l’aiuto costante del nostro pubblico. Si avvicina il momento della stagione in cui dovremo essere tutti ancora più uniti per certificare un risultato all’inizio insperato ma che invece adesso ci da grande forza e consapevolezza".

Negli ultimi 80 minuti di campionato la Mens Sana giocherà contro due formazioni di primissima fascia. "Sappiamo delle difficoltà che il calendario nelle ultime gare ci mette di fronte, basti pensare l’impegno di Prato di sette giorni fa e l’ultima giornata a Castelfiorentino, tutte squadre che lottano per la promozione diretta e di alto profilo. Dovremo essere ancora all’altezza come fatto nell’ultimo match. Questo per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione ma vogliamo dimostrare la continuità dell’ultimo periodo. L’abbiamo chiesto ai ragazzi in queste ultime settimane e loro hanno dimostrato tutto il loro impegno e la loro dedizione".

Il match di domani, gratuito per tutti i minori di 18 anni, sarà preceduto da un pomeriggio ricco di eventi al PalaEstra. Si parte alle 15,30 con giochi e gare per i bimbi e le bimbe del Minibasket. Alle 17 merenda in sala ospitality con la collaborazione di Carrefour, alle 17,30 gara di tiro riservata ai ragazzi del settore giovanile e a seguire il match della prima squadra.