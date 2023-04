Mens Sana, impresa e play-off sicuri Binella esulta: "Grande prestazione"

L’impresa di Prato ha certificato, complice il successo del Costone in casa di Altopascio, l’accesso alla post season per la Mens Sana che adesso può provare negli ultimi 80 minuti di campionato a scavalcare Lucca e conquistare il decimo posto anche se la formazione lucchese è avanti negli scontri diretti. Decimo, undicesimo o dodicesimo posto che sia al termine della regular season il traguardo della formazione di Binella (nella foto) non è affatto banale perché giunto al termine di una crescita costanza di un gruppo a secco o quasi di esperienza a questo livello ma che con costanza ed abnegazione ha colmato il gap iniziale.

"A Prato è arrivata una grandissima vittoria contro un avversario di stazza e qualità – ha detto il tecnico dopo il successo di sabato sera -. Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno giocato un terzo e quarto quarto magistrali, soprattutto dal punto di vista difensivo anche se pure in attacco siamo stati bravi a segnare nel momento di calo dei nostri avversari nonostante l’evidente gap fisico. Questo è un segnale davvero bellissimo di ciò che siamo diventati nel corso della stagione, sono davvero felice per i ragazzi perché vincere a Prato è forse il coronamento di un percorso che sembrava impossibile invece lo abbiamo intrapreso nella maniera giusta anche ripensando alle serate in cui eravamo frustrati perché i risultati erano diversi".

Ciò che stupisce in positivo è la crescita mentale del gruppo, prima che tecnica. "Abbiamo preso la giusta consapevolezza da tempo. Sappiamo che non è facile giocare contro questo tipo di avversari perché ogni volta che abbiamo concesso loro qualcosa hanno segnato e preso rimbalzi importanti e quello poteva distruggere psicologicamente la squadra invece i ragazzi sono stati protagonisti di una prova di enorme solidità, questa partita è il risultato di un percorso impensabile per noi all’inizio. Avevamo qualche speranza perché venivamo da due settimane di ottimo lavoro al di là della gara persa contro Agliana quando i nostri avversari avevano tirato con percentuali francamente incredibili. Eravamo sereni e carichi. Adesso mancano due partite contro avversari forti, ci godiamo il raggiungimento dei playoff che affronteremo con la giusta attitudine senza grande pressione mentre proveremo a fare il massimo contro Arezzo e Castelfiorentino".

Guido De Leo