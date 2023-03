Mens Sana e Stosa Virtus: il derby alle porte Binella: "Sarà una partita molto complessa"

Domani alle 18 al PalaEstra arriva la Stosa Virtus, lanciatissima ed in piena corsa per la promozione diretta a maggiore con il cambio di format del campionato. Ma la Mens Sana Basktball Academy, nonostante le assenze e gli acciacchi deve tentare di sovvertire un pronostico che sulla carta la vede nettamente favorita, sfruttando il fattore campo e la rabbia per il ko dell’andata arrivato dopo aver dilapidato un vantaggio molto significativo. "Sarà ovviamente una partita molto complessa per la qualità dei nostri avversari – le parole di coach Pierfrancesco Binella (nella foto) dopo l’ultimo allenamento dei suoi – oltre che per l’attesa e il contesto che tutte le volte c’è intorno ad un derby". La Virtus, già competitiva, rispetto a novembre ha aggiunto tre pezzi da novanta. "Sarà una partita diversa rispetto all’andata anche perché i nostri avversari sono cambiati radicalmente pur avendo mantenuto la loro struttura iniziale – prosegue Binella -. Mi aspetto quindi una partita in cui sarà richiesto un grande livello di gioco per rimanere a contatto contro una squadra che viene da un periodo ottimo con risultati di grande continuità. Serviranno attenzione e grande continuità all’interno dei 40 minuti". Vietati quindi i cali di tensione e le disattenzioni che sono costate moltissimi punti nei finali di gara, andata in inclusa. "Si. La partita dell’andata lo testimonia. Dovremo avere attenzione e qualità sui dettagli perché la bocche da fuoco della Virtus e il loro sistema di gioco richiedono questo". Ma nell’ambiente biancoverde la fiducia non manca visto le ultime confortanti prestazioni. "Veniamo da un periodo a mio avviso molto positivo – ha concluso il tecnico Mens Sana Basktball Academy - la partita di Cecina giocata in condizioni di grande emergenza ci ha visto competere fino a pochi minuti dalla fine e probabilmente lo scarto finale è bugiardo rispetto all’andamento del match. I ragazzi hanno lavorato molto bene in settimana e gli infortunati (Pannini, Empilo e Lazzeri, mentre Benincasa è squalificato, ndr) stanno cercando di recuperare stringendo di denti e provando ad accorciare i tempi. Credo che si possa giocare una partita in fiducia come rispecchia il nostro ultimo periodo".

Guido De Leo