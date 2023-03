Meno quattro a fine campionato Tutti i colori del rush finale

Mancano appena quattro giornate alla fine del campionato di Eccellenza, girone B, dove sono inserite le quattro formazioni senesi. Il rush finale si prospetta incandescente, sia per le prime posizioni che valgono i playoff alle spalle della dominatrice del campionato Figline sia per le posizioni di coda.

Andando in ordine di classifica, la Colligiana, al momento seconda a -9 dai valdarnesi ma con una gara in meno, domenica sarà di scena a Borgo San Lorenzo contro una Fortis Juventus in calo rispetto all’ottima prima parte di stagione disputata. I mugellani sono comunque ad appena due lunghezze dall’ultima piazza per accedere alla post season, per cui per i biancorossi si prospetta un pomeriggio complicata vista l’importanza della posta in palio. Impegno decisamente più agevole, almeno sulla carta, per il Mazzola Valdarbia, che rinfrancato dal bel momento di forma cerca la vittoria in casa del fanalino di coda ed ormai retrocesso Prato 2000: i ragazzi di Argilli tenteranno di approfittare del turno di riposo della Rondinella, che li precede di appena un punto e che appunto domenica non giocherà. Scendendo nella graduatoria troviamo la Sinalunghese, alle prese con una stagione disputata ben al di sotto delle aspettative.

I rossoblù di mister Iacobelli domenica saranno di scena a Firenze in casa di un Porta Romana invece decisamente invischiato in zona playout e quindi con disperato bisogno di punti. Infine la Chiantigiana, attualmente penultima, attesa dal difficile match di Pontassieve ma anch’essa alla ricerca di punti che valgano almeno l’approdo ai playout.