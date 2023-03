Lucca in stato di grazia, la Mens Sana crolla I biancoverdi non riescono mai ad avvicinarsi

MENS SANA

65

LUCCA

86

MENS SANA: Rosati ne, Pannini 4, Iozzi 11, Menconi 7, Benincasa 7, Empilo, Milano 2, Sabia 5, Prosperanti ne, Bovo 2, Tognazzi 8, Bacci 19. Coach: Binella.

LUCCA: Landucci 2, Burgalassi, Lenci, Lippi 13, Barsanti 3, Russo 5, Tempestini 18, Del Debbio 11, Simonetti 24, Piercecchi, Pierini 10, Rinaldi. Coach: Nalin.

Arbitri: Salvo di Pisa, Profeti di Livorno.

Parziali: 8-23, 17-41, 42-62.

SIENA – Troppa Lucca per questa Mens Sana. La squadra più in forma del campionato, già capace di battere in settimana di 34 punti l’ex capolista Castelfiorentino, passa agilmente al PalaEstra per 86-65, assicurandosi di fatto un posto ai playoff dove si candida ad essere assoluta mina vagante del torneo. Dopo le imprese con Quarrata e Virtus, questa volta la grande rimonta non è arrivata per una Mens Sana che, ancora senza Buca e Lazzeri, deve registrare una sconfitta che complica la riconcorsa ai playoff ma che non ridimensiona il carattere dei biancoverdi, bravi a rimanere mentalmente in partita contro un avversario più forte, anche quando nervosismo e provocazioni avversarie rischiavano di far saltare i nervi. Gli applausi dei tifosi a fine partita lo testimoniano. La partita ha preso un indirizzo chiaro sin dall’inizio: Del Debbio, Russo e Pierini procurano subito un vantaggio in doppia cifra per Lucca. Le prime realizzazioni mensanine arrivano invece dalla lunetta con un 33 di Iozzi. Ma è la difesa lucchese a dominare la partita, sfruttando a pieno la propria fisicità e costringendo spesso la Mens Sana a tiri affrettati, fuori ritmo o senza equilibrio. In tutto il primo periodo la Mens Sana trova solo un canestro dal campo con Tognazzi e Lucca dilaga fino al +15.

Nel secondo quarto gli ospiti allungano ancora: 8-0 il parziale iniziale lucchese, interrotto dal canestro di Bacci che porta al -21 Mens Sana a 7 minuti dall’intervallo lungo. Il trend della partita però non cambia: Lucca difende bene e attacca ancora meglio. La Mens Sana ci prova ma va costantemente a sbattere contro il muro lucchese. A metà gara gli ospiti sono avanti di 24. Nel terzo quarto la Mens Sana cerca di mettere in campo maggiore intensità ed agonismo. Bacci è il più ispirato e trova le prime due triple di serata che riportano la Mens Sana sotto i 20 punti di svantaggio. Barsanti e Tempestini rispondono con la stessa moneta, ricacciando indietro la rimonta biancoverde. Il -20 Mens Sana con cui inizia il quarto periodo è già una sentenza ma la squadra di Binella ha il merito di continuare a lottare fino alla sirena e apre l’ultimo periodo con un mini-break di 7-0. È l’ultimo vero acuto mensanino, Lucca controlla e amministra fino alla fine.

Andrea Frullanti