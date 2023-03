Lornano Badesse non riesce a prevalere

PRATOVECCHIO

0

LORNANO BADESSE

0

PRATOVECCHIO: Barbagli, Ceruti, Giuntini, Medina, Ricci, Pasquini, Cipriani, Corsetti, Vangelisti, Ricci, Catalano. Allenatore: Laurenzi.

LORNANO BADESSE: Trapassi, Neri, Mannini, Ndiaye, Mario, Panariello, Doda, Mazza, Borgognoni, Dini, Lombardini. Allenatore: Bartoli.

Arbitro: Giovannini di Prato.

PRATOVECCHIO - Zero a zero del Lornano Badesse al termine dei novanta minuti del match in Casentino. Tutte e due le formazioni cercano di conquistare il risultato che però non si concretizza, nonostante le occasioni capitate a entrambe le compagini che non hanno esitato a sbloccare la partita. Un match nel quale sia i padroni di casa che gli ospiti hanno cercato di ottenere il massimo. Le opportunità non sono però andate in porto e così è maturato il verdetto finale a reti inviolate nel campionato di Promozione Toscana che adesso è giunto alle battute conclusione.