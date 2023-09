Lorenzo Lollo, "Era importante iniziare bene in casa"

"Era importante vincere, era importante iniziare bene in casa, anche se siamo un po’ lontano da Siena". A parlare il centrocampista bianconero Lorenzo Lollo. "Mi è piaciuto lo spirito della squadra – ha commentato –: anche oggi siamo andati in svantaggio, su un gol un po’ così, ma abbiamo reagito e siamo riusciti a ribaltarla, contro un’avversaria molto fisica rispetto a noi". Data la partenza ritardata non era neanche scontato che potessero arrivare 6 punti. "Due settimane di lavoro sono poche – ha ammesso Lollo – e si fanno sentire, ma se ci mettiamo questa voglia e questa unità di intenti è tutto più facile". "Sicuramente l’esperienza in questo momento in cui la brillantezza non c’è ancora, è importante – ha aggiunto –, ma sono pure gli altri ad aiutare me, anche i ragazzi più giovani. La condizione fisica spero arrivi presto. Fondamentale continuare così tutti uniti tutti insieme. Le tante botte? Quelle si prendono e si danno. Ho rischiato il secondo giallo ma l’arbitro mi ha graziato". Sulla scelta Siena. "Non è stato facile accettare la categoria – ha chiuso il bianconero –, ma quando mi hanno chiamato il presidente e il direttore non ci ho pensato un attimo, ho accettato il progetto. Siena poi è una città che vive di calcio e dalla grande storia".