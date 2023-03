Lo sconforto di mister Pagliuca: "Abbiamo compiuto un passo indietro"

E’ dispiaciuto, il tecnico della Robur Guido Pagliuca (nella foto), al termine della partita allo stadio dei Marmi. "Siamo partiti male – le sue parole –, abbiamo concesso campo alla Carrarese, abbiamo fatto fatica a trovare il giocatore più libero. Lanni ha salvato la porta in più di un’occasione. Nonostante lo svantaggio, siamo comunque rimasti in partita. E’ stato il secondo gol a tagliarci le gambe: è arrivato proprio quando iniziavamo a spingere. Gli avversari sono stati bravi, hanno tenuto bene il campo, ci hanno fatto giocare meno bene del solito".

"Abbiamo compiuto un passo indietro – ha proseguito l’allenatore della Robur –, ora dobbiamo capire come mai all’inizio abbiamo fatto tanto male e ripartire con la massima umiltà". Il mister ha poi spiegato la scelta di tenere Buglio in panchina. "Una decisione dettata dal minutaggio – ha commentato –: è da un po’ che non gioca dall’inizio, deve ritrovare la condizione, deve tornare il Buglio di prima, sia sotto l’aspetto della gamba, che del gioco". Il momento migliore del Siena a inizio ripresa. "Qualcosina sinceramente qualcosa abbiamo fatto – ha detto il tecnico bianconero –, ma la verità è che noi abbiamo giocato una brutta partita, mentre per la Carrarese è stata molto buona. E non c’entrano niente i tanti impegni ravvicinati, perché come abbiamo giocato noi, hanno giocato anche gli avversari. E no, non è stato il modulo della Carrarese a sorprenderci, lo hanno sempre utilizzato, sono stati bravi nel complesso".

"Sia chiara una cosa, però – ha chiuso Pagliuca – questa squadra vuole i play off, li vuole fortemente. E ci dispiace per i tifosi che oggi ci hanno seguito e hanno preso la pioggia per assistere a un passo indietro della loro squadra". In sala stampa anche Massimo Tarantino. "Mi unisco al dispiacere del mister per i nostri tifosi che hanno assistito alla partita sotto la pioggia – le parole del direttore sportivo bianconero –. Non siamo riusciti a ripagarli con una buona prestazione. Ora dobbiamo pensare subito alla prossima partita, dovremo prepararla con grande umiltà. Oggi abbiamo compiuto un passo indietro, giusto riconoscerlo. Non è stata una buona partita, ne siamo consapevoli. Or dobbiamo essere pronti a ripartire".

Angela Gorellini