L’attaccante Russo "C’è una classifica da incrementare"

Con 8 reti segnate (in 22 presenze), Federico Russo è il capocannoniere del San Donato Tavarnelle. L’attaccante, anche domenica, ha messo la firma sul successo con il Pontedera. "Vincere era l’unica cosa che contava, quei tre punti ci servivano come il pane – ha dichiarato il gialloblù a Tmw –. Ma ormai è passato, già da lunedì abbiamo messo nel mirino il Siena. I bianconeri hanno la necessità di fare punti, ma anche noi dobbiamo necessariamente muovere la classifica. Dovremo quindi scendere in campo con la determinazione vista domenica al Mannucci" "Sicuramente siamo stati penalizzati da un inizio di campionato per noi non facilissimo, il primo anno tra i professionisti – ha aggiunto Russo – e giocare praticamente sempre in trasferta non ci ha aiutato, soprattutto poi in un girone dove praticamente quasi tutti i club sono già ampiamente abituati alla categoria. In più, abbiamo patito qualche infortunio di troppo. Le prestazioni, però, non sono mai mancate. Alla salvezza diretta ci crediamo, e proveremo a raggiungerla perché vogliamo chiudere il campionato senza rimpianti. È chiaro che dobbiamo anche buttare un occhio alla classifica e alle dirette concorrenti, ma è più che altro necessario pensare a noi stessi e giocare ogni gara come se fosse l’ultima".