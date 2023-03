Lanni compie una sola parata. Collodel è da applausi Leone lucido in regia, Raimo chiude bene. Crescenzi ok

LANNI 6 Pomeriggio da spettatore a parte la pronta risposta che deve dare alla punizione maligna di Sini.

RAIMO 6 Guardingo, si produce in un paio di chiusure delicate e importanti. Buoni alcuni cross al centro.

CRESCENZI 6 Chiude bene quasi sempre, anche se su qualche pallone alto va un po’ in sofferenza.

RICCARDI 6 Vedi Crescenzi.

FAVALLI 6,5 Pericoloso in due occasioni, prima di testa e poi di piede. Finisce la partita sulle ginocchia.

BELLONI 6,5 Giocate pulite e precise e quando serve è anche spigoloso al punto giusto tanto da prendere un ‘giallo’ tattico.

BUGLIO SV

LEONE 6,5 (nella foto) Regia lucida dove spreca pochissimo, anche se alla distanza cala di ritmo. Nonostante questo proprio nel finale sfiora il gol con un gran tiro.

PICCHI SV

COLLODEL 7 Quanto è mancato a questa Robur. Mezzala di piede e movimento, chiude e si propone alla conclusione facendo quasi centro in due occasioni. Pedina preziosa.

CASTORANI SV

ORLANDO 6 Propositivo e combattivo. Un tiro alto e una preziosa sponda nel suo tabellino personale.

MELI 6 Porta fisicità in mezzo al campo, anche se non trova il guizzo per far cambiare rotta alla partita.

DISANTO 7,5 E’ il migliore della Robur e non è nemeno una novità. Grande corsa alla quale abbina idee e un tiro sempre al veleno. Una punizione dal limite parata in tuffo dal portiere, un palo clamoroso con destro a giro e un’azione travolgente ma sfortunata. Gli manca solo il colpo del ko.

PALOSCHI 6 Il suo è un gioco di sponda per i compagni e di sportellate con gli avversari. Tiene botta e si batte con ardore. C’è un fallo da rigore su di lui che l’arbitro non ravvisa e alla fine si iscrive alla gara di tiro con una conclusione oltre la traversa.

PAGLIUCA 6 Dentro la squadra più ovvia e sostituzioni a rigor di logica. Tutto nella norma se non fosse per la solita agitazioni perpetua e il solito ‘duello’ con il quarto uomo. Calma.

ARBITRO CATANOSO 5 Qualche fischio non convince, soprattutto certi falli ignorati o rimarcati troppo. Su Paloschi intervento molto dubbio in area ma lui dice no.

Paolo Brogi