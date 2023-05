La Stosa Virtus si prepara alla prima sfida con Quarrata

Ancora pochi giorni e poi l’attesa sarà terminata. Sabato alle 21 al PalaPerucatti andrà in scena il primo atto della finale playoff tra la Stosa Virtus e il Dany Quarrata. In palio c’è un posto nella prossima serie B interregionale e la sfida si annuncia entusiasmante. In semifinale entrambe le compagini si sono sbarazzate delle avversarie in 3 partite. La Virtus ha letteralmente travolto Altopascio, mentre Quarrata ha dovuto sudare le cosiddette 7 camicie per avere la meglio in gara3 di Agliana, dopo 2 partite invece condotte senza patemi. Adesso siamo all’atto finale che si disputerà al meglio delle 5 gare con la formula 2-2-1. La Stosa avrà nuovamente il vantaggio del fattore campo e giocherà le prime 2 gare tra le mura amiche. La squadra rossoblu si sta preparando al meglio all’appuntamento, con sedute giornaliere molto intense. Lo staff ha cercato di mettere benzina nel motore dei giocatori durante la settimana scorsa quando i playoff hanno subito una pausa in concomitanza con le Finali Nazionali dell’Under 19 eccellenza virtussina. I rossoblu stanno bene e proveranno fin da subito a sfruttare il doppio turno casalingo per indirizzare la serie. Quarrata è però una squadra molto importante, con un roster lungo e quindi piuttosto simile a quello della Virtus. Tra le fila pistoiesi spicca l’ultimo arrivato Mustiatsa, giocatore ucraino dalla grande fisicità che ha dominato la serie contro Agliana. L’attesa per la finalissima è tanta anche tra i sostenitori rossoblu. La prevendita dei biglietti, che si è aperta lunedì pomeriggio, sta andando molto bene tanto che è facile prevedere un PalaPerucatti sold out sia per la prima che per la seconda partita, in programma giovedì alle 21. Anche la curva si sta preparando: le magliette celebrative dei playoff sono già esaurite e verrà effettuata una seconda stampa.