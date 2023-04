La San Giobbe ricomincia con Agrigento

L’Umana San Giobbe Chiusi affronta Agrigento nella prima giornata della seconda fase. Un avversario che i Bulls hanno nel mirino per provare subito a scalare posizioni, visto che per effetto dei risultati in regular season partono con soli due punti all’attivo (i siciliani ne hanno quattro) nel girone Bianco. "Sarà un girone complicato per noi sia per la qualità delle avversarie che per la posizione di partenza. La sfida con Agrigento sarà un crocevia immediato della fase promozione – ha detto coach Bassi (nella foto) alla vigilia –. Giocheremo contro una squadra che, da neopromossa, sta facendo una stagione straordinaria, che gioca a mille all’ora e con un ritmo incredibile. I giocatori stanno facendo benissimo, l’allenatore è tra i migliori della categoria e, per quanto mi riguarda, non è una sorpresa. Una partenza non semplice per noi". Le chiavi della partita: "Dovremo cercare di pareggiare l’agonismo di Agrigento e stare molto attenti alla gestione del ritmo perché stare dietro al loro potrebbe essere complicato. Sarà importante attaccare bene, avere poche palle perse e riuscire a costruire tiri in equilibrio, mentre dovremo essere bravi a forzare il meno possibile per non aprire il loro contropiede. Nel caso la partita prendesse quella piega sarebbe veramente dura". Il ricordo del giugno 2021, quando Chiusi vinse la serie di finale 3-2 e conquistò la promozione: "Fu la serie che ci consegnò la promozione in Serie A2 e sicuramente la testa andrà anche a quegli incredibili giorni. Adesso però è tutta un’altra storia: affronteremo un allenatore diverso, giocheremo in una categoria diversa e noi siamo completamente diversi eccetto Raffaelli. Quindi un’altra realtà". Palla a due prevista alle 18, arbitrano Masi, Attard e Mottola.